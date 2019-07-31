В первой половине 2019 года число иностранцев с действительным видом на жительство в Польше увеличилось более чем на 27 тысяч человек (до 3 лет – на 21 тысячу, постоянное пребывание – на 5 тысяч). Об этом во вторник сообщил спикер Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк, информирует Польское радио.

По данным Управления, более всего выросла группа граждан Украины, Беларуси и Грузии. В середине 2019 года действительные разрешения на проживание в Польше имело почти 400 тыс. иностранцев. В свою очередь, по состоянию на 1 января 2019 года и 2018 года это число составляло соответственно 372 тыс. и 325 тыс. лиц. "В первой половине этого года больше всего прибыло граждан: Украины – 19,4 тыс. лиц (до 199 тыс. или половина всех жителей с видом на жительство), Беларуси - 3 тыс. лиц (до 23 тыс.), Грузии – 1,3 тыс. лиц (до 4,1 тыс.), Индии – 800 человек (до 9,6 тыс.) и Непала – 500 человек (до 2 тыс.)", - сообщил спикер Управления по делам иностранцев.

В первом полугодии 64% всех дел по легализации пребывания зарегистрировало пять воеводских управлений: мазовецкое (26%), нижнесилезское (11%), великопольское (10%), малопольское и силезское (по 9%).

Напомним, что за пять лет в Польше число украинских заробитчан выросло впятеро.

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