1 августа стартует всемирная ежегодная инициатива ВОЗ, посвященная грудному вскармливанию, в народе отмечают Мокринин день, а православные вспоминают святого подвижника Серафима Саровского.

Международные праздники

С 1 по 7 августа под эгидой ВОЗ и ЮНИСЕФ в мире проводят неделю грудного вскармливания. В 170 странах в эти дни будут проводить мероприятия, информирующие о пользе грудного вскармливания для здоровья ребенка. ВОЗ рекомендует кормить малыша таким образом до 6 месяцев, а после этого постепенно вводить прикорм.

Церковные праздники

Православные сегодня отмечают обретение мощей подвижника Серафима Саровского - после того, как церковь признала его святым. Считается, что в молодости он совершил паломничество в Киево-Печерскую лавру, где ему указали, в каком монастыре ему лучше принять постриг монаха. Святой известен своими аскетическими подвигами - жил в лесу, зимой и летом носил одну и туже одежду, постился. Считается, что несколько лет он провел питаясь только травой-снытью. Тысячу дней и ночей провел в молитве на каменном валуне.

Народные праздники

В народе 1 августа - день Мокрины. В этот день внимательно вглядывались в погоду, чтобы предугадать, какой будет осень. Если дождь - то и вся осень будет сырой да мокрой.

Если день был ясным - выбирали Мокрину - девушку, родившуюся 1 августа. Она надевала лучший наряд и ждала, когда подружки принесут с поля сноп колосков. Вместе они шли к реке и бросали колосья в воду, чтобы природа послала дожди и богатый урожай. Если же шел дождь - Мокрина целый день не выходила из дому, чтобы не привлечь еще более сильный ливень.

Рыбаки в этот день стремились к водоемам. Считалось, что хороший улов сегодня принесет удачу до конца года.

События и даты

В 1914 году Германия объявила войну России.

В 1944 году Анна Франк, еврейская девочка, скрывающаяся от нацистов в Нидерландах, сделала последнюю запись в своем дневнике. Ее схватили и отправили в Освенцим, а затем еще в один концлагерь - Берген-Бельзен - там она умерла от тифа.

В 1965 году впервые была исполнена песня Пола Маккартни "Yesterday", ставшая хитом на десятилетия.

Именины

Именины 1 августа у Григория, Дмитрия, Романа, Степана, Евгении.