Служба безопасности Украины вызвала на допрос мэра Запорожья Владимира Буряка в качестве свидетеля по делу о государственной измене и подкупе избирателей. Информацию об этом пресс-служба управления СБУ в Запорожской области подтвердила корреспонденту "Радио Свобода".

Пресс-офицер ведомства в Запорожье Сергей Левченко уточнил журналисту, что на допросы в качестве свидетелей по делу вызвали несколько местных политиков. Однако их имен не назвал.

Между тем фамилии свидетелей всплыли в посте на Facebook кандидата в народные депутаты от "Батькивщины" в 75-м округе Запорожья Виталия Рябцева. Он написал, что кроме мэра Запорожья будут допрашивать заместителя городского головы Анатолия Пустоварова, депутата Запорожского облсовета Виктора Буска и директора комбината "Запорожсталь" Ростислава Шурма.

Скриншот: Facebook/ vitalii.ryabcev

Между тем Буряк вызов на допрос пока не комментирует. В пресс-службе мэрии заявили, что повестку с вызовом на допрос городскому голове еще не вручали.

18 июля СБУ рассказала о расследовании фактов подкупа избирателей в пользу кандидатов в народные депутаты в Запорожье. В ведомстве сообщили, что подкуп осуществляла группа лиц в интересах России. Служба безопасности начала их проверку на причастность к дестабилизации политической ситуации в Запорожской области. Основанием для открытия производства стали заявления нескольких запорожских кандидатов в народные депутаты, имена которых в СБУ не разглашали.

Напомним, по итогам выборов в Верховную Раду было заведено более 500 уголовных дел, в том числе и о подкупе избирателей.

Ранее "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский сменил руководство СБУ в Черкасской области.