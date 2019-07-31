В среду, 31 июля, в Винницкой области на перегоне Браилов - Жмеринка вспыхнул один из вагонов электрички, сообщением "Казатин-Жмеринка". Пассажиров поезда сразу эвакуировали. Об этом сообщает областное ГСЧС.

Спасатели получили сообщение о пожаре в 09:42 утра. Отмечается, что вблизи села Тартак Жмеринского района загорелся хвостовой вагон электрички. По данным ГСЧС, пассажиров внутри вагона не было. "В 10:30 пожар локализован, а в 10:43 ликвидирован", - отметили спасатели.

В "Укрзализныце" сообщили, что машинисты оперативно обнаружили возгорание, оповестили пассажиров и успешно провели эвакуацию. Пострадавших нет. "Вагон, где произошло возгорание, был немедленно отцеплен. В результате происшествия никто не пострадал", - сообщили в УЗ.

После ликвидации пожара поезд продолжил движение и в 11:44 прибыл на станцию ​​Жмеринка вместе с пассажирами. В результате происшествия произошла задержка пяти пассажирских составов и одного пригородного. Время опоздания - чуть больше часа.

Специалисты начали устанавливать причину пожара. В "Укрзализныце" организовали служебное расследование. К борьбе с огнем спасатели привлекали четырёх пожарных и один спецавтомобиль.

Фото: vn.dsns.gov.ua

Видео: youtube.com/ГУ ДСНС України у Вінницькій області

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