31 июля, в день годовщины с момента нападения на Екатерину Гандзюк, под зданием главного управления Нацполиции Херсонской области, а также под зданием Херсонского облсовета прошли пикеты с требованием наказать убийц активистки. Об этом сообщается на странице "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook.

Участники акций протеста взрывали петарды, поджигали файеры и дымовые шашки. Также они установили на здании Нацполиции табличку с надписью "ул. Катерины Гандзюк, 4". По словам активистов, замначальника ГУНП пообещал ее не снимать.

После этого протестующие проследовали к дому бывшего помощника нардепа Игоря Павловского, которого подозревают в организации преступления, и написали на заборе "Здесь живет убийца". Потом подъехали к дому, где проживает заместитель главы Херсонской ОГА Евгений Рищук, которого называют вероятным заказчиком нападения. Там они также жгли файера и оставляли надписи на заборе.

Следующей точкой маршрута стало здание облсовета, где работает его глава Владислав Мангер. Там продолжился пикет протестующих.

Скриншот: Facebook/ Хто замовив Катю Гандзюк?

Скриншот: Facebook/ Хто замовив Катю Гандзюк?

Скриншот, видео: Facebook/ Хто замовив Катю Гандзюк?

Скриншот, фото: Facebook/ Хто замовив Катю Гандзюк?

Напомним, 31 июля 2018 года советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк возле подъезда облили серной кислотой. В начале ноября на 34-м году жизни пострадавшая умерла.

6 июня в Покровском райсуде Днепропетровской области утвердили сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Сначала их обвиняли в убийстве, но в ходе расследования сменили обвинение на причинение тяжких телесных повреждений.

Также мы писали, что в апреле следствие изменило подозрение Владиславу Мангеру с заказного убийства Екатерины Гандзюк на заказ избиения.

А в июле Генеральная прокуратура Украины остановила досудебное расследование в отношении подозреваемых в организации нападения на Екатерину Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина - потому, что Алексей Левин находится в розыске. Дескать, с ним пока нет возможности проводить следственные действия в Украине.

Также сообщалось, что ГПУ передала в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого в сокрытии преступления по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского, срок меры пресечения которому недавно истек.