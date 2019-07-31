Президент Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст с отпечатком красной помады от поцелуя автора, сообщает "112 Украина".

Уточняется, что гипсовое изваяние попыталась передать главе государства съемочная группа телеканала "1+1". Это произошло во время визита президента в Черкассы.

"Где вы это взяли? Это ужас. Я это увидел в интернете. Не надо мне это передавать. Зачем мне? Мне не нужно", - сказал сказал Зеленский.

Напомним, в последний день июля президент Украины Владимир Зеленский посетил Черкасскую область, где у него было запланировано ознакомление с ходом ремонта местного аэропорта, а также осмотр участка дороги Р-10, которая находится в неудовлетворительном состоянии. Также Владимир Зеленский встретится с представителями общественности и местной власти и представит нового главу Черкасской ОГА Игоря Шевченко.

Ранее "Страна" псала о том, что Зеленский принял приглашение Лукашенко приезжать в Беларусь в любое время.

Также мы сообщали, что Офис Зеленского объявил о планах приватизации украинских государственных банков.