Президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Ольгу Нечитайло и Наталию Буроменскую государственными уполномоченными Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Ранее он уволил троих чиновников из этого ведомства.

Соответствующие указы президента Украины №566/2019 и №567/2019 от 31 июля опубликованы в среду, 31 июля пресс-службой главы государства. Ольга Нечитайло до назначения в АМКУ была экспертом энергетического сектора Офиса эффективного регулирования (BRDO), а Наталья Буроменская – адвокат.

Фото: president.gov.ua

Нечитайло и Буроменская 29 июля подали декларации в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) как кандидаты на должность государственного уполномоченного АМКУ.

Как сообщала "Страна", в АМКУ оштрафовали известного туроператора оштрафовали на 1,5 млн грн за ложь туристам. В январе в Киевском областном отделении АМКУ оштрафовали эту же компанию на 68 тыс грн за ложную рекламу в отношении "лидерства" компании на рынке.

Напомним, что в Антимонопольном комитете открыли дело из-за "Роттердам+".