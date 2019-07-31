В сети появилась видеореконструкция подготовки нападения на Гандзюк
В годовщину нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк журналисты подготовили видеореконструкцию подготовки к преступлению, основанную на официальных показаниях осужденных. Видео опубликовано в YouTube на канале "Слідство.Інфо".
Как следует из реконструкции, в июле 2018 г. организатор нападения Сергей Торбин получил заказ от ранее судимого за убийство Алексея Левина избить Гандзюк или облить кислотой.
Видео: YouTube/ Слідство.Інфо
За 18 дней до нападения Торбин попросил сделать это четверых мужчин из подразделения разведки, которым ранее командовал на Донбассе. Он уверил исполнителей, что Гандзюк плохо относится к АТОшникам, а также пообещал им заплатить.
На тот момент Екатерина Гандзюк работала советницей мэра Херсона, поэтому ежедневно ездила в горсовет. Нанятые Торбиным установили за жертвой слежку, чтобы определить ее распорядок дня.
За 12 дней до нападения исполнителей заметила соседка Гандзюк. Они испугались и решили, что избить Екатерину без свидетелей не удастся. Поэтому решили облить ее кислотой.
За 5 дней до нападения исполнители купили серную кислоту в Каховке. Затем Торбин распределил роли в группе нападения: водителем назначил Васяновича, Вишневский должен был следить за выходом Гандзюк и подать сигнал Грабчуку. Последнему следовало вылить кислоту на активистку.
30 июля нападение сорвалось, поскольку Гандзюк вышла из дома с мужчиной.
31 июля около 8:15 Вишневский заметил служебный автомобиль активистки, о чем сообщил Грабчуку. Когда Гандзюк подходила к авто, тот подбежал к женщине и вылил на нее кислоту.
Исполнители скрылись с места преступления разными путями. Их жертву с ожогами 40% тела доставили в реанимацию.
Через 4 дня после нападения исполнители получили гонорар: каждому по 500 долларов.
Еще через несколько дней полиция опубликовала видео покупки преступниками кислоты. Торбин собрал их на Днепропетровщине, на базе батальона, в котором все когда-то служили, чтобы обсудить план действий. На этой базе Вишневского и Горбунова задержали правоохранители.
Через 17 дней после нападения Торбина и Васяновича задержали на автовокзале Херсона.
Гандзюк умерла через три месяца после нападения.
Напомним, сегодня, 31 июля, Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого в сокрытии преступления по делу об убийстве активистки Игоря Павловского.
А неделей ранее Генеральная прокуратура остановила досудебное расследование в отношении подозреваемых в организации нападения на Екатерину Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина - потому, что последний находится в розыске.