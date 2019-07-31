В годовщину нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк журналисты подготовили видеореконструкцию подготовки к преступлению, основанную на официальных показаниях осужденных. Видео опубликовано в YouTube на канале "Слідство.Інфо".

Как следует из реконструкции, в июле 2018 г. организатор нападения Сергей Торбин получил заказ от ранее судимого за убийство Алексея Левина избить Гандзюк или облить кислотой.

Видео: YouTube/ Слідство.Інфо

За 18 дней до нападения Торбин попросил сделать это четверых мужчин из подразделения разведки, которым ранее командовал на Донбассе. Он уверил исполнителей, что Гандзюк плохо относится к АТОшникам, а также пообещал им заплатить.

На тот момент Екатерина Гандзюк работала советницей мэра Херсона, поэтому ежедневно ездила в горсовет. Нанятые Торбиным установили за жертвой слежку, чтобы определить ее распорядок дня.

За 12 дней до нападения исполнителей заметила соседка Гандзюк. Они испугались и решили, что избить Екатерину без свидетелей не удастся. Поэтому решили облить ее кислотой.

За 5 дней до нападения исполнители купили серную кислоту в Каховке. Затем Торбин распределил роли в группе нападения: водителем назначил Васяновича, Вишневский должен был следить за выходом Гандзюк и подать сигнал Грабчуку. Последнему следовало вылить кислоту на активистку.

30 июля нападение сорвалось, поскольку Гандзюк вышла из дома с мужчиной.

31 июля около 8:15 Вишневский заметил служебный автомобиль активистки, о чем сообщил Грабчуку. Когда Гандзюк подходила к авто, тот подбежал к женщине и вылил на нее кислоту.

Исполнители скрылись с места преступления разными путями. Их жертву с ожогами 40% тела доставили ​​в реанимацию.

Через 4 дня после нападения исполнители получили гонорар: каждому по 500 долларов.

Еще через несколько дней полиция опубликовала видео покупки преступниками кислоты. Торбин собрал их на Днепропетровщине, на базе батальона, в котором все когда-то служили, чтобы обсудить план действий. На этой базе Вишневского и Горбунова задержали правоохранители.

Через 17 дней после нападения Торбина и Васяновича задержали на автовокзале Херсона.

Гандзюк умерла через три месяца после нападения.

Напомним, сегодня, 31 июля, Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого в сокрытии преступления по делу об убийстве активистки Игоря Павловского.

А неделей ранее Генеральная прокуратура остановила досудебное расследование в отношении подозреваемых в организации нападения на Екатерину Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина - потому, что последний находится в розыске.