В киевской гостинице "Украина", что на Майдане Независимости, из одежды постояльца, приехавшего из Туркменистана, украли 1,5 тысячи долларов. Об этом "Стране" сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Гражданин Туркменистана прибыл в Украину навестить родственников и 30 июля заселился в отель в самом центре столицы. С дороги гость решил привести в порядок верхнюю одежду и сдал в химчистку гостиницы свои брюки.

Постоялец забыл проверить карманы и вытащить лежавшую там наличность - около 1500 долларов. Когда же он спохватился и обратился к обслуживающему персоналу с просьбой вернуть ему валюту, сотрудники химчистки отеля заявили, что денег в карманах не было. Возможно, он потерял их в другом месте, предположили служащие отеля.

Раздосадованный гость вызвал полицию и написал заявление, в котором описал обстоятельства кражи. Полиция завела уголовное дело по ч.1 ст.185 УК Украины (кража). Сейчас сотрудников отеля проверяют на причастность к совершению этого преступления.

Как отмечают наши источники в полиции, в отеле "Украина" похищения ценностей из номеров постояльцев происходят регулярно. Например, 16 июля, там у гражданина США из сейфа в номере похитили около тысячи долларов.

А в январе из номера в гостинице "Украина" у гостя из Швеции украли технику, деньги и ключи от авто.