На пограничном заборе между США и Мексикой установили розовые качели. Видео
Теперь граждане США и Мексики могут вместе покататься на качелях, установленных прямо на границе между государствами. Как выяснилось, ггруппа местных архитекторов решила объединить людей и спроектировала розовые качели прямо на пограничном заборе. Одна их сторона находится вМексике, а вторая - в США. Развлечение воспринимают, как символ отношений между двумя странами, сообщает ТСН.
Пограничный забор с обеих сторон тщательно охраняется, но тем не менее к качелям часто приходят и взрослые, и дети.
"Значение этой качели такое, что если ты что-то делаешь с одной стороны, то оно непременно отзовется и на другой. Это именно то, что сейчас происходит в политическом поле между США и Мексикой", - заявил один из организаторов проекта архитектор Рональд Раэль.
Напомним, что нынешний президент США Дональд Трампобвиняет Мексику с нашествии на его страну нелегальных мигрантов. Из-за этого отношения несколько ухудшились, ведь Дональд Трамп обвиняет Мексику в нашествии нелегальных мигрантов.
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One of the most incredible experiences of my and @vasfsf’s career bringing to life the conceptual drawings of the Teetertotter Wall from 2009 in an event filled with joy, excitement, and togetherness at the borderwall. The wall became a literal fulcrum for U.S. - Mexico relations and children and adults were connected in meaningful ways on both sides with the recognition that the actions that take place on one side have a direct consequence on the other side. Amazing thanks to everyone who made this event possible like Omar Rios @colectivo.chopeke for collaborating with us, the guys at Taller Herrería in #CiudadJuarez for their fine craftsmanship, @anateresafernandez for encouragement and support, and everyone who showed up on both sides including the beautiful families from Colonia Anapra, and @kerrydoyle2010, @kateggreen , @ersela_kripa , @stphn_mllr , @wakawaffles, @chris_inabox and many others (you know who you are). #raelsanfratello #borderwallasarchitecture
Ранее "Страна" писала о том, что главную премию World Press Photo-2019 получило фото плачущей на границе Мексики с США девочки.
Также мы сообщщаи, что из-за стены с Мексикой на Трампа подали в суд власти 20 штатов Америки, объявив его узурпатором власти.