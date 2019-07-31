Теперь граждане США и Мексики могут вместе покататься на качелях, установленных прямо на границе между государствами. Как выяснилось, ггруппа местных архитекторов решила объединить людей и спроектировала розовые качели прямо на пограничном заборе. Одна их сторона находится вМексике, а вторая - в США. Развлечение воспринимают, как символ отношений между двумя странами, сообщает ТСН.

Пограничный забор с обеих сторон тщательно охраняется, но тем не менее к качелям часто приходят и взрослые, и дети.

"Значение этой качели такое, что если ты что-то делаешь с одной стороны, то оно непременно отзовется и на другой. Это именно то, что сейчас происходит в политическом поле между США и Мексикой", - заявил один из организаторов проекта архитектор Рональд Раэль.

Напомним, что нынешний президент США Дональд Трампобвиняет Мексику с нашествии на его страну нелегальных мигрантов. Из-за этого отношения несколько ухудшились, ведь Дональд Трамп обвиняет Мексику в нашествии нелегальных мигрантов.

Ранее "Страна" писала о том, что главную премию World Press Photo-2019 получило фото плачущей на границе Мексики с США девочки.

Также мы сообщщаи, что из-за стены с Мексикой на Трампа подали в суд власти 20 штатов Америки, объявив его узурпатором власти.