Новым бизнес-омбудсменом Украины станет нынешний член польского парламента Марчин Свенчицкий. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Свенчицкий займет должность осенью текущего года вместо Альгирдаса Шеметы. Отметим, что задача бизнес-омбудсмена - способствовать борьбе с коррупцией и повышению инвестиционной привлекательности Украины, а также обеспечить большую прозрачность ведения бизнеса.

"Вчера на заседании совета была утверждена кандидатура будущего бизнес-омбудсмена Украины господина Марчина Свенчицкого, нынешнего члена польского парламента, бывшего мэра Варшавы, а также бывшего министра международных экономических отношений в первом правительстве Тадеуша Мазовецкого," - сказал Альгирдас Шемета.

Марчин Свенчицкий. Фото: Телеканал 24

Отмечается, что нынешний бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета сообщил о своем решении не продлевать контракт, который истекал в мае 2019 года, еще в феврале 2019 года. После этого он согласился остаться на должности до октября.

Напомним, в марте прошлого года бизнес-омбудсмен Шемета заявил, что почти 90% жалоб предпринимателей на налоговиков - обоснованы.

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