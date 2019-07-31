В Минобороны Польши возмутились из-за планируемого отмечания годовщины начала Второй мировой войны в Гданьске совместно с делегацией Германии. Глава ведомства Мариуш Блащак напомнил о преступлениях немецких оккупантов на территории страны. Его цитирует Rzeczpospolita.

"Это шокирует в контексте преступлений, совершённых немцами во время Второй мировой войны. Вы видите, что те, кто сегодня правит Гданьском, отрицают очевидные вопросы", – сказал он.

80-я годовщина начала Второй мировой войны будет отмечаться в Польше 1 сентября. Власти этой страны не пригласили российскую делегацию, однако разослали приглашения лидерам стран НАТО и Евросоюза, включая Германию.

Как сообщала "Страна", власти Польши намерены потребовать от Германии за преступления немецко-фашистских захватчиков компенсацию в триллион евро. В 1947 году в отчете о военных потерях Польши в ходе Войны, сумма ущерба составляла 48 млрд долларов (по сегодняшним меркам эта сумма равняется примерно 850 млрд долларов).

Отметим, что Дональд Трамп намерен посетить Польшу, когда там уже будет Зеленский. Визит президента США также приурочен к годовщине начала Второй мировой войны.

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