Руководство "Укрзализныци" готово уменьшить объемы пассажирских перевозок, если в Кабмине не снизят ставку налога на землю для компании. Об этом говорится в заявлении директора по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрея Рязанцева, размещенном на сайте компании.

Рязанцев отмечает, что во время голосования бюджета на 2019 г. внесли изменения в Налоговый кодекс, по которым предприятие дополнительно отягощают налогом в 3 миллиарда гривен.

"Ни в одной стране мира налог на землю под железными дорогами не уплачивается вообще", - сообщил он. По словам представителя "УЗ", дополнительные расходы компании в 3 млрд грн в год приведут к тому, что предприятие будет вынуждено уменьшить объемы пассажирских перевозок.

Ранее ГФС, Минфин, Минагрополитики, Минэкономразвития, Минрегион и Минюст по разным причинам решили отправить на доработку проект закона об изменениях в Налоговом кодексе относительно возвращения коэффициента 0,25 при налогообложении земель железнодорожного транспорта. Этот проект разработала "Укрзализныця". Ее инициативу поддержали лишь в Министерстве инфраструктуры.

Ранее "Страна" публиковала шокирующие фото из соцести Facebook украинских электричек, которые пользователи назвали "скотовозками".

Также мы сообщали, что компания планировала купить подарочные наборы стаканов по цене более 2000 гривен за каждый. Но потом передумала и решила потратить деньги на жидкое мыло.