Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) проводят обыски в прокуратуре Днепропетровской области, двух отделах полиции и на товарной бирже из-за незаконной продажи прокурором арестованной сельхозпродукции. Об этом сообщила на своей странице в Facebook первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

Варченко отметила, что обыски ведутся совместно с СБУ.

"День начался с обысков. Сейчас проводим их в местной прокуратуре, двух отделах полиции Днепропетровской области, а также на товарной бирже совместно с прокурорами Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины и сотрудниками Служба безопасности Украины", - написала чиновница.

По словам Варченко в ходе обысков ГБР установит обстоятельства уголовного преступления, вероятно, совершенного прокурором прокуратуры Днепропетровской области.

Заместительница директора раскрыла некоторые детали дела.

"Прокурор местной прокуратуры Днепропетровской области проверяется на причастность к незаконной продаже через товарную биржу имущества, на которое суд наложил арест. Речь идет о посевах сельхозкультур на 420 га земли. Прокурор пренебрег решением суда в отношении этого имущества, в котором четко указано, что арест подразумевает полный запрет как-либо распоряжаться этими посевами любым способом до обнародования окончательного решения в уголовном производстве", - пояснила Варченко.

Скриншот: Facebook/ ol.varchenko

Замдиректора ГБР также сообщила, что прокурор лично заключил договор купли-продажи с физическим лицом и продал арестованные посевы за 882 тыс. грн.

"Что интересно, арест на посевы суд наложил по ходатайству этого же прокурора", - подчеркнула автор поста на Facebook.

Сейчас следователи ГБР проводят досудебное расследование в уголовном производстве по ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

Напомним, вчера, 30 июля, ГБР провела обыски на таможенных постах аэропорта Киев и Запорожье, а также на запорожской таможне.

Ранее "Страна" сообщала, что Бюро расследований вызвала повестку на допрос 12 августа экс-президенту Петру Порошенко.