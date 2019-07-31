В Киев вернулся украинский моряк, которого удерживали в Ливии с 2017 года и обвиняли в правонарушении. Об этом говорится в твиттер-микроблоге секретаря МИД Украины Андрея Зайца в среду, 31 июля.

"Благодаря усилиям украинских дипломатов сегодня в Киев из Ливии вернулся украинский моряк, который обвинялся в совершении правонарушения и находился там с 2016 года. Работаем, чтобы как можно скорее вернуть домой из Ливии и других стран всех украинских моряков", - отметил дипломат.

Фото: twitter.com/ZayatsAz

Вероятно, речь идет об экипаже судна Captain Khayyam, которое было задержан в марте 2016 года в территориальных водах Ливии по подозрению в контрабанде нефтепродуктов. Тогда сразу удалось освободить одну украинку.Напомним, в декабре-2016 в Украину вернулись два члена экипажа.