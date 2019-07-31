В среду, 31 июля, президент Украины Владимир Зеленский побывает в Черкасской области с рабочей поездкой. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Telegram-канале.

Планируется, что Зеленский ознакомится с ходом ремонта местного аэропорта, а также осмотрит участок дороги Р-10, которая находится в неудовлетворительном состоянии.

Также Владимир Зеленский встретится с представителями общественности и местной власти и представит нового главу Черкасской ОГА Игоря Шевченко.

Скриншот: t.me/OP_UA

По состоянию на 13:00 Владимира Зеленского в Черкасском аэропорту уже ожидали представители СМИ. Об этом в Facebook написала журналистка Татьяна Мартынова. Она выложила снимок с коллегой, на которой они позируют с бюстом Владимира Зеленского.

Скриншот, фото: Facebook/ Тетяна Мартинова

Напомним, в Украине начали продавать гипсовые бюсты президента Зеленского. Приобрести бюст Зеленского можно на популярном сайте купли-продажи. Один бюст стоит около 2 000 гривен.

Также мы писали, что Зеленский назначил предпринимателя Игоря Шевченко на должность губернатора Черкасской области. Местные интернет-издания называют претендента "бизнесменом с недвижимостью в России". Согласно поданной декларации, он занимается транспортным бизнесом. Ему принадлежат ряд грузовых автомобилей и прицепов.