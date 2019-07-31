В Киеве прохожие задержали злоумышленника, который ограбил женщину, а затем, чтобы скрыть это проглотил сорванную с ее шеи цепочку. Об этом сообщается на сайте столичной Нацполиции.

Уточняется, что инцидент произошел в Голосеевском районе. "Злоумышленник сорвал с шеи женщины украшение и отобрал у нее кошелек с деньгами. Это увидели прохожие, догнали его и вызвали полицию", - говорится в сообщении.

Грабителем оказался 26-летний житель Луганской области, ранее уже судимый за кражи. Его задержали. Во время поверхностного осмотра у мужчины нашли кошелек потерпевшей. Позже он признался полицейским, что сорванную цепочку проглотил.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Во время медосмотра на рентген-снимке задержанного врачи обнаружили украшение", - сообщают в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по части второй статьи 186 (грабеж) УК. Злоумышленнику грозит до 6 лет тюрьмы.

Ранее "Страна" писала о том, что в Харьковском СИЗО нашли повешенным подследственного по делу о краже.

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