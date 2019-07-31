Похоже, в российском чемпионате, кроме Ярослава Ракицкого, станет одним топовым легионером из Украины больше.

Экс-защитник киевского Динамо и греческого ПАОК Евгений Хачериди (который в минувшей Лиге чемпионов показал фанам Спартака щитки в цветах флага Украины - Прим.Ред.) в скором времени станет игроком московского ЦСКА.

О грядущем переходе сообщает Football.ua со ссылкой на собственные источники.

32-летний украинец уже согласовал сделку с "армейцами". Ему осталось пройти лишь медицинское обследование.

В российскую Премьер-лигу Хачериди переберется на правах свободного агента. Детали будущего соглашения пока неизвестны.

Последним клубом Евгения Хачериди был ПАОК. К грекам игрок присоединился прошлым летом, перейдя из киевского Динамо. Впрочем стать основным игроком "двуглавых орлов" центрбеку не удалось. Хачериди на протяжении сезона принял участие лишь в 11 матчах.

Напомним, что ранее Евгений Хачериди опровергал саму возможность своего переезда в Россию.

"Были ли разговоры о Динамо и Шахтере? То, что пишут - все неправда. Если было бы хорошее предложение, то без проблем готов поменять команду. В Украину я, наверное, не вернусь. Перейти в Шахтер было бы неправильно. А Динамо после той ситуации... Не хочу ничего говорить, но в этих командах меня не будет. В Россию, думаю, тоже не поеду, хотя для меня политика политикой, а футбол футболом", - заявлял Евгений Хачериди в эфире спорт-шоу "Циганик Live".