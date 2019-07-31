Украинские производители сыра с 2023 года не смогут использовать название "сыр фета" из-за условий Соглашения об ассоциации с ЕС. "Фета" является защищенным географическим указанием. Изготовлением этого сыра в Украине на текущий момент занимают 20 предприятий.

"Фету в Украине производят около 20 предприятий. Но после 2022 года они должны отказаться от этого названия, которое является охраняемым географическим указанием", – сказано в сообщении "Географических определений в Украине".

Представители Минагрополитики, торговых сетей и производителей начали изучение опыта и разработку продуктового досье предусмотренного Соглашением об ассоциации с ЕС.

Фета - это традиционный греческий сыр из овечьего и козьего молока. "Фета" - защищенное правом ЕС указание на географическое происхождение сыра, поэтому в ЕС так может называться только сыр из Греции. Он является основным компонентом греческого салата.

Фото: facebook.com/GIs4Ukraine

Как сообщала "Страна", Супрун предупредила украинцев об опасности бутербродов с колбасой. По ее словам, следует полностью отказаться или минимизировать употребление процесованных мясных продуктов (колбасы или сосисок) - не чаще 3 раз в неделю и не больше 50 грамм в день, если отказаться трудно.

Напомним, что по нормам ЕС из-за соглашения об ассоциации в Украине не смогут производить шампанское, коньяк, камамбер и ряд других продуктов.