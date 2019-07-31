Третий день интенсива для будущих депутатов от партии "Слуга народа", который проходит в Трускавце, стартовал в 09:00 и будет состоять из шести блоков, посвященных вопросам макроэкономики и бюджета. Расписание тренинга попало в распоряжение "Страны".

Будущим депутатам расписание на день сбрасывают в мессенджере WhatsApp. В нем указано, что тема дня - макроэкономика и бюджет, документ по результатам дня - экономические предложения, как достичь экономического роста в 7% в год.

Лекции для будущих "слуг народа" начались в 09:00, каждая из них длится от 70 до 90 минут. В начале дня Тимофей Милованов рассказывал о месте экономики Украины в мире и международных организаций. После перерыва началась лекция Сергея Николайчука "Макроэкономика - процентные ставки и курс". Далее проходил обед.

После этого началась лекция Виктора Пинзеника "Бюджетная политика", после перерыва Виктор Мазярчук расскажет о бюджетном процессе. В рамках факультативной программы запланирована лекция Алексея Черного "Система принятия решений. Лайф коучинг, политический коучинг".

В вечернем блоке запланировано моделирование "Прыжок оленя. Как запустить экономику страны?", спикеры - Денис Семенов, Алексей Черный, Тимофей Милованов.

Напомним, 29 июля в Трускавце стартовал тренинг для будущих депутатов от партии "Слуга народа". Они разместились в самых дорогих отелях города - "Риксос" и "Женева". Обучение проходит в рамках коммерческого контракта с Киевской школой экономики, а его стоимость пообещали указать в отчете партии "Слуга народа".

Также мы писали о том, как журналистку "Страны" Юлию Корзун не пустили на территорию гостиницы Rixos в Трускавце, где проходит обучение депутатов "Слуги народа".

Кроме того, вчера мы эксклюзивно публиковали выступление Никиты Потураева перед "слугами народа" в Трускавце, в котором он заявил, что избранные от политсилы кандидаты - "никто".

"Страна" сообщала о том, как сеть обсуждает нравоучения советника Зе Потураева в Трускавце.