В среду, 31 июля, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке составил 24,98 грн/$1. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Так, по состянию на 12:00 31 июля справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке составляет 24,98 грн/$1.

Напомним, во вторник на межбанковском рынке Украины доллар упал до 25,035 грн/$1 с 25,2275 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Также мы писали, что в среду, 31 июля, цена доллара в обменниках обвалилась ниже отметки в 25 грн. Курс продажи доллара понизился до 24,95 грн, а покупки - до 24,79/24,70 грн.