Украинская певица Ани Лорак после развода с мужем - бизнесменом Муратом Налчаджиоглу - закрутила роман с российским саундпродюсером Егором Глебом, который младше ее на 14 лет. Разговоры об этом вспыхнули с новой силой после публикации в соцсети фото, на котором запечатлен поцелуй Егора Глеба и Ани Лорак. Снимок появился на странице продюссера в Instagram.

Фотография была сделана на студии звукозаписи. Изображение Егор сопроводил лишь двумя буквами: КК. Поклонники певицы предполагают, что это инициалы певицы, настоящее имя которой Каролина Куек.

В комментариях под фото сразу же начались обсуждения. Некоторые пользователи усомнились, что на фото продюссер целуется именно с Ани Лорак. Другие - убеждены, что это она.

Как бы там ни было, но на странице Ани Лорак тоже появилось фото, сделанное также в этой студии звукозаписи. Правда, на нем певица запечатлена одна. "Мы готовим для вас много нового и интересного. Вы ждете?" - подписала свое фото певица.

Фото: instagram.com

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