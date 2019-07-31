На Донбассе противник с начала суток пять раз нарушили режим тишины. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины.

Отмечается, что в районе Песок в 2:50 ночи в течение 20 минут представители незаконных вооруженных формирований вели провокационный обстрел позиций Вооруженных сил Украины из подствольных гранатометов. Также утром, в 6:50, боевики совершили провокационный обстрел из стрелкового оружия по защитникам Водяного. Представители НВФ вели огонь в течение почти получаса со стороны села Пикузи.

Кроме того, зафиксировали обстрел из направления села Саханка в 8:00 утра с использованием стрелкового оружия - стреляли по защитникам Лебединского. А с 11:00 в течение получаса боевики применяли гранатометы и стрелковое оружие против сил ООС вблизи Широкиного. "После 11:10 защитники Лебединского зафиксировали разрыв вражеской мины калибра 82 мм", - сообщили в Минобороны.

В результате обстрелов боевиков никто из украинских военнослужащих не пострадал.

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