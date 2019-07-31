Похоже, в жизни полузащитника сборной Украины и защитника английского Манчестер Сити Александра Зинченко наступает решительный перелом. В своем Instagram он выложил очередную и очень многозначительную порцию романтики. Он на фото предстал в обнимку с журналисткой каналов "Футбол 1/2" Владой Седан.

Это та самая блондинка, которую он ранее поцеловал в прямом эфире после разгрома сербов в отборе Евро-2020.

Фото: Instagram

Cовместная фотография футболиста и журналистки сделана в Манчестере. На ней акула пера нежно целует своего избранника. В руках у нее корзина с цветами, а сам Александр Зинченко держит шарик с надписью "Добро пожаловать в твой новый дом".

Более прозрачного намека на то, что сладкая парочка начинает новую жизнь в Британии трудно и представить.

Остается только добавить, что ранее журналистка встречалась с форвардом Шахтера Андреем Борячуком, который сейчас в аренде в ФК Мариуполь.

Однако после начала отношений с перспективным футболистом Манчестер Сити Влада Седан удалила все личные фото из Instagram, на которых был Борячук.

Ранее "Страна" сообщала, что Луиш Каштру рассказал, почему Шахтер проиграл Динамо Суперкубок.