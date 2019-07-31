Президент США Дональд Трамп рассказал, что его активные публикации в твиттере - форма защиты от нападок и лжи СМИ. По его словам, американская пресса неверно освещает его действия.

"Если бы меня беспристрастно освещали, мне бы даже не пришлось писать в твиттер. Эта моя единственная форма защиты. Если бы пресса меня честно освещала, мне бы не было это нужно, но они не освещают меня честно", - отметил он в интервью телеканалу C-Span.

Дональд Трамп сообщил, что разочарован тем, как видит его пресса. Он уточнил, что это - самое большое разочарование для него за два с половиной года на посту президента.

"Я разочарован этим. Я очень удивлен этим… Не важно, насколько большая победа, они, правда, освещают некорректно, отсюда и термин "фейковые новости", - сказал он. Трам добавил, что из 43 тысяч сообщений в твиттере нет ни одного, о публикации которого он бы пожалел. Американский лидер подчеркнул, что его рейтинги выросли бы на 25%, если бы СМИ были более честными.

Видео: c-span.org

Как сообщала "Страна", Трамп признался, что может "твитить" не вставая из кровати. Президент США признался, что чаще всего сам пишет сообщения в своем твиттере, однако иногда надиктовывает их своим помощникам.

Мы разбирались, с чем приезжали в Киев Волкер и спонсор Трампа. По официальной информации, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американцами текущую ситуацию в зоне проведения операции Объединенных сил, в том числе процесс разведения сил вокруг Станицы Луганской, а также условия поддержания режима прекращения огня, введенного с 21 июля.