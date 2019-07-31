Лидеры Конгресса США и дипломаты предупредили, что Вашингтон может заблокировать торговую сделку между США и Великобританией, если Brexit затронет ирландскую границу и поставит под угрозу мир в Северной Ирландии. Об этом пишет The Guardian.

Борис Джонсон представил торговую сделку с США как способ компенсировать экономические издержки выхода из ЕС, а Дональд Трамп пообещал, что две страны могут заключить "очень существенное торговое соглашение", которое увеличит торговлю в четыре или пять раз.

Однако Трамп не сможет провести это соглашение через Конгресс, который собирается противиться любой торговой сделке Великобритании в случае угрозы "соглашению Страстной пятницы" 1998 года (усилившее автономию Северной Ирландии от Британии) и открытой границе между Северной Ирландией и королевством.

В Конгрессе представлено мощное ирландское лобби. США активно участвовали в заключении мира 21 год назад, одним из стимулов для Лондона было обещание прекратить финансирование ИРА из Америки, которое было всегда главным источником ее деятельности.

"Американское измерение Соглашения Страстной пятницы является обязательным", - сказал Ричард Нил, конгрессмен от Массачусетса, который является сопредседателем 54-сильного собрания Друзей Ирландии в Конгрессе.

"Мы контролируем все торговые соглашения как часть нашей налоговой юрисдикции", - заявил Нил. Он отметил, что такая сложная торговая сделка может занять четыре или пять лет, даже без проблемы Северной Ирландии.

Пит Кинг, республиканский сопредседатель группы "Друзья Ирландии", заявил, что угроза покинуть ограждение и поставить под угрозу открытую границу является "ненужной провокацией", добавив, что его партия охотно бросит вызов Трампу по этому вопросу.

Отметим, что американцы ирландского происхождения составляют около десятой части населения. Их настроения в случае жесткого Brexit в отсутствие гарантий для соглашения Северной Ирландии может существенно повлиять на результаты следующих выборов.

За последние восемь месяцев Конгресс задержал ратификацию нового торгового соглашения с Мексикой и Канадой, USMCA, которое Трамп представил как выдающееся достижение (хотя оно мало чем отличается от своего предшественника, Nafta). Британская торговая сделка, вероятно, столкнется с еще большими препятствиями.

Специальный комитет по защите соглашения Страстной пятницы, созданный ранее в этом году, направил в воскресенье письмо новому британскому секретарю по Северной Ирландии Джулиану Смиту, чтобы выразить свою обеспокоенность заявлениями Джонсона об отказе от поддержки.

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