С четверга, 1 августа, в Украине ожидается снижение температуры воздуха: в течение дня в стране +22...+26 градусов. Об этом на странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Август, веселый, с чемоданами - на пороге, а июль, в пижаме с ромашками, заспанный, удивленно стоит в дверях и не сразу понимает, в чем дело. Потому что было так хорошо, умеренно тепло, ну, не без ливней и гроз, но в целом спалось комфортно, и он едва не проспал свое такси до следующего года. Однако придется таки собираться, потому что завтра - август", - написала Наталья Диденко.

По ее словам начало нового месяца ожидается с последующим снижением температуры воздуха. В четверг в течение дня в Украине предполагается +22...+26 градусов, в Черниговской, Харьковской и Сумской области +17...+22 градуса, лишь на юге и Закарпатье - теплее: +25...+29 градусов. По данным синоптика, дождей 1 августа почти не будет, вероятны осадки в Карпатах и прилегающих регионах. Также увеличится облачность с влажностью на севере Украины. В остальных областях будет солнечно.

В Киеве август, по словам Натальи Диденко, начнется со свежей погоды: в столице завтра ожидается +20...+22 градуса, могут набегать облака, дождь будет чередоваться с солнцем. Сегодняшний порывистый ветер завтра утихнет, в дальнейшем незначительное потепление, до +25 градусов, будет чередоваться с небольшими похолоданиями, до +22 градусов.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, синоптики удивили прогнозом первых холодов в Украине уже в конце августа.

Также мы писали, что август в Киеве начнется с дождей. "Страна" публиковала прогноз погоды в Киеве на неделю от шести синоптиков.