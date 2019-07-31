Глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле заявил, что первый газ по газопроводу "Северный поток 2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года.

"Первый газ поступит к полуночи 31 декабря", - цитирует Зеле Рамблер. Ранее представитель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков сообщил, что Россия рассчитывает на согласие Дании на прокладку по её шельфу "Северного потока - 2" примерно в октябре.

В пятницу, 7 июня директор "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что реальный срок работ по строительству участка газопровода "Северный поток 2" на территории Дании составляет максимум пять недель.

Как сообщала "Страна", основной маршрут "Северного потока 2", должен был пройти южнее принадлежащего Дании острова Борнхольм. Однако есть еще два альтернативных маршрута, которые должны пройти северо-западнее и юго-восточнее острова, соответственно. Они будут проложены через международные воды и не требуют получения разрешения от властей Дании.

Отметим, что по данным "Нефтегаза" газопровод "Турецкий поток" запустят к концу 2019 года, а "Северный поток 2" - во втором полугодии 2020.