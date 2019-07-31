В среду, 31 июля, президенты Украины и Беларуси Владимир Зеленский и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба белорусского главы государства.

В ходе разговора Лукашенко пригласил Зеленского посетить Беларусь в любое время и в любом формате. Отмечается, что "Владимир Зеленский это приглашение с удовольствием принял".

Президент Украины подтвердил приглашение, направленное ранее в адрес главы белорусского государства, посетить Украину в рамках II Форума регионов Белоруссии и Украины.

"Лукашенко приглашение принял, отметив, что как инициатор и соавтор данного мероприятия видит его высокую эффективность и пользу для экономик обеих стран", - сказано в сообщении.

Владимир Зеленский также обсудил с Александром Лукашенко ситуацию на Донбассе и поблагодарил за организацию эффективной переговорной площадки и в целом за ту роль, которую играет Беларусь в деле урегулирования данного конфликта. Белорусский лидер в свою очередь заверил, что Минск продолжит и в дальнейшем прилагать все усилия для урегулирования ситуации в регионе и Украина всегда может рассчитывать на Беларусь как страну - приверженицу мирных инициатив и процессов.

Напомним, II Форум регионов Украины и Беларуси пройдет в Житомире в октябре 2019 года. Первый Форум состоялся в белорусском Гомеле в конце октября 2018 года. В нем приняли участие Александр Лукашенко и Петр Порошенко.

Также мы писали, что Зеленский и Меркель обсудили по телефону Донбасс и газовые проблемы.