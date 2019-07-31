В Хмельницкой области за шесть месяцев 2019 года болезнь Лайма диагностировали у 43 жителей области, что на 19%% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого областного лабораторного центра МОЗ Украины.

Люди заразились через укусы клещей. По словам заведующего отделением особо опасных инфекций госучреждения Хмельницкий областной лабораторный центр МОЗ Украины Виталия Овчарука, в этом году людей, у которых из-за укусы клещей диагностировали эту болезнь, несколько больше, чем в прошлом году.

"В прошлом году за аналогичный период это инфекционное заболевание обнаружили у 35 человек. Одной из причин такой разницы в цифрах может быть то, что в этом году клещи в Хмельницкой области активизировались очень рано. Первые сообщения об укусах начали поступать еще в конце марта. Сейчас пик активности клещей уже прошел. Однако скоро, а именно в сентябре-октябре, клещи снова дадут о себе знать. Поэтому, пока не опадут все листья, нужно быть осторожным", - пояснил Овчарук.

Напомним, что пораженных болезнью Лайма в Киеве стало больше на треть.

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