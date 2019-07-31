Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines (Киев) с октября запускает прямые регулярные рейсы из Киева в Пардубице (Чехия), а также из Харькова и Львова в Прагу (Чехия). Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Уточняется, что рейс Киев-Пардубице запускается с 22 октября 2019 года и будет осуществляться три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. Стоимость билета без багажа - от 1,2 тыс. грн.

Кроме того, из аэропорта Пардубице SkyUp организовывает шатлы в Прагу. Автобусы будут отправляться через 30 минут после прибытия самолета. Билеты на шатл можно будет купить на сайте SkyUp или в аэропорту Пардубице. Стоимость - EUR3 в одну сторону, EUR5 - в обе.

Рейс Харьков-Прага запускается с 17 октября 2019 года и будет осуществляться два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета без багажа - от 1,5 тыс. грн.

Рейс Львов-Прага запускается с 17 октября 2019 года и будет осуществляться также два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета без багажа - от 992 грн.

Напомним, в настоящее время флот созданной в июне 2017 года украинской авиакомпании насчитывает восемь самолетов: шесть Boeing 737-800 и два Boeing 737-700.

Ранее "Страна" писала о тм, что в ГБР завели дело против судьи, приостановившей лицензию SkyUp.

Также мы сообщали, что украинский лоукостер SkyUp запускает четыре новых рейса из Запорожья и Харькова.