В Канаде медведь гризли напал на туриста, но ему удалось выжить и победить в схватке. Об этом сообщает телеканал CTV.

Колин Даулер путешествовал один, он ехал на велосипеде примерно в 180 километрах к северо-востоку от города Пауэл-Ривер. В этот момент его увидел медведь и набросился на него. Вооруженный одним походным ножом турист сумел нанести гризли несколько резаных ран, после чего хищник убежал.

Покалеченный мужчина самостоятельно добрался до ближайшего лагеря людей, где ему оказали первую медицинскую помощь и вызвали спасателей. В настоящее время турист в тяжелом состоянии находится в больнице, но его жизнь уже вне опасности. Специальные службы сейчас пытаются выследить хищника в том месте, где он напал на человека. После таких случаев в Канаде диких зверей всегда убивают, чтобы они не смогли вновь напасть на людей.

Нападения медведей на людей в Канаде случаются достаточно редко и, как правило, в лесах. Обычно фиксируется несколько случаев в год. Кроме того, каждый год канадские СМИ сообщают о нескольких случаях появления животных в городах.

Напомним, на Камчатке медведь украл у охотников холодильник с едой.

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