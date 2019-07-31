Военнослужащий Нагвардии, который 29 июля был обнаружен в Киевском районном суде Одессы с огнестрельным ранением головы, умер в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии, пишет УНИАН.

20-летний солдат, госпитализированный после ранения в одесскую городскую больницу №10 в Малиновском районе, ночью умер в реанимации.

"Вынуждены сообщить прискорбную новость - военнослужащий скончался сегодня ночью", - сообщили в объединении. По словам пресс-офицера объединения Владимира Белова, все материальные траты, связанные с транспортировкой тела (нацгвардеец родом из Тернополя) и захоронение погибшего, обеспечит Национальная гвардия Украины. Он также отметил, что каких-либо новых фактов в ходе служебного расследования ЧП пока не выявлено.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 ч. 2 и ст. 115 ч. 1 (покушение на самоубийство) Уголовного кодекса Украины. Погибший оставил прощальную записку.

Напомним, что до этого врачи прооперировали нацгвардейца, который выстрелил себе в голову в одесском суде.