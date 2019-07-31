В Сумах задержали водителя, совершившего наезд на авто на мужчину с ограниченными возможностями и позднее скрывшегося с места преступления. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В субботу, 27 июля, около 09:40, на Пролетарской трассе в городе Змиев Харьковской области водитель автомобиля Opel Vectra совершил наезд на мужчину с ограниченными возможностями, который перемещался по краю дороги на инвалидной коляске.

От полученных травм пострадавший скончался. Водитель транспортного средства скрылся с места происшествия и был объявлен в розыск.

Его местонахождение было оперативно установлено. Злоумышленник прятался от правосудия в городе Сумы. Он уже был допрошен и полностью признал свою вину.

Злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Транспортное средство изъято. Досудебное расследование продолжается.

Фото: hk.npu.gov.ua

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