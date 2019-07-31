Генпрокуратура Украины составила сообщение о подозрении следователю Следственного комитета Российской Федерации по факту привлечения к ответственности заведомо невиновного украинца Николая Карпюка. Об этом сообщается на сайте ГПУ.

Согласно собранной прокурорами инфоррмации, гражданин России К., занимая должность старшего следователя по особо важным делам первого отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу, умышленно незаконно привлек к ответственности Николая Карпюка. Отмечается, что следователь имел умысел привлечь к ответственности заведомо невиновного и искусственно создал доказательства вины Карпюка в инкриминируемых преступлениях.

На данный момент готовят запрос о международной правовой помощи в компетентные органы РФ касательно сообщения о подозрении гражданину РФ К. и проведения ряда процессуальных действий.

В ходе досудебного расследования выясняют, кто еще может быть причастным к незаконному привлечению Карпюка к уголовной ответственности.

Напомним, российская сторона обвинила украинца Николая Карпюка в участие в банде, убийстве и покушение на убийство российских военнослужащих во время Первой чеченской войны.

26 мая 2016 года Верховный суд Чечни (РФ) приговорил Карпюка к 22,5 годам заключения по обвинению . Согласно приговору, Карпюк проведет в тюрьме первые 10 лет, а затем его отправят в колонию строгого режима.

Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в Россию запросы о передаче Карпюка в Украину.

Ранее "Страна" писала о том, что в России украинского омбудсмена не пустили к политзаключкенному Карпюку.

Также мы сообщали, что Россия отказалась передать Украине политзаключенных Клыха, Карпюка и Черния.