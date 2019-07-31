В суде по требованию СБУ назначили экспертизу созданного Министерством информационной политики видеоролика, в котором показали карту Украины без Крыма. Он демонстрировался в аэропорту "Борисполь". Об этом говорится в материалах суда, передают Украинские новости.

Не смотря на то, что уголовное производство расследуется с 29 апреля, ходатайство о назначении лингвистической экспертизы было подано следователем СБУ только в начале июля.

Из предоставленных в обоснование ходатайства материалов говорится, что 29 апреля в ходе мониторинга Интернет сети была обнаружена на странице в Facebook заметка (пост) заместителя председателя Волынской областной государственной администрации по поводу того, что в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область) неустановленные лица транслируют ролик с изображением карты Украины без Крыма.

30 апреля правоохранителями проведен осмотр сайта, на котором обнаружено видео с названием "Turizm_60 sec UA". При открытии данного видеоролика установлено, что его продолжительность составляет 1 минута, а его размер составляет 217 МВ.

"В ходе самого просмотра видеоролика установлено, что в нем предлагается во время пребывания за рубежом участвовать в популяризации Украины во всем мире, распространять бренд страны "UKRAINE NOW" и другие. Данный рассказ сопровождается соответствующим изображением", - указано в материалах суда.

На 48-й секунде видеоролика во время слов "Запомните, право слышать родной язык не исчезает, когда вы когда вы пересекаете границу" появляется графическое изображение стран мира с их границами.

На карте изображена территория Украины с флагом Украины, однако территория Украины на данном изображении запечатлена без территории Крыма.

По требованию СБУ суд назначил судебную лингвистическую экспертизу для определения, содержатся ли в данном видеоролике публичные призывы к совершению изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Как сообщала "Страна", авиакомпания Wizz Air только за две недели отменила 50 вылетов из Киева. В самой Wizz Air пока никак не прокомментировали эту ситуацию.

Отметим, что в Крыму готовы восстановить авиасообщение с материковой Украиной.