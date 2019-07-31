"Нафтогаз" в конце июня подал в Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов компании в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Компания "Нафтогаз" просит суд обязать Российскую Федерацию выплатить в пользу истцов 5,2 млрд долларов. Ожидается, что Трибунал вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.

Ранее суд уже признал, что Российская Федерация нарушила ряд положений Соглашения о защите инвестиций, экспроприировав активы группы "Нафтогаз" в Крыму. Поскольку Суд решил разделить производство на две стадии, вопрос определения компенсации убытков будет рассматриваться на второй из них.

Напомним, в июня "Нафтогаз" отказался пойти на мир с "Газпромом".

Также мы писали, что европейские суды отклонили апелляции "Газпрома" о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража.