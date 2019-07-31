Во Львове вчера, 30 июля, проверяли сообщение о заминировании всех больниц, роддомов, детских садов, торговых центров, религиозных сооружений, отелей города. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

Так, во втоорник в 16:14 на электронную почту патрульной полиции во Львовской области поступило сообщение о заминировании всех больниц, родильных домов, детских садов, торговых центров, религиозных сооружений, гостиниц Львова. Требования при этом не предъявлялись.

Сообщение зафиксировали, проводился мониторинг ситуации. Сейчас проводятся мероприятия по выявлению лица, предоставившего сообщение.

Напомним, что во Львове ранее сообщили о заминировании сразу 30 крупных объектов.

Также во Львове неизвестный от имени Порошенко заминировал четыре отеля и школу.