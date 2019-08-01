В августе в Украине на официальном уровне отмечают День независимости, который является выходным днем, поэтому в этом месяце отдыхаем на один день больше.

В 2019 году 24 августа приходится на субботу, поэтому по закону, выходным будет и ближайший понедельник - 26 числа. То есть украинцам достанется долгий уикенд в течение трех дней: 24-26 августа.

Кроме того, Кабмин рекомендует сделать 23 августа коротким рабочим днем, то есть в государственных учреждениях в предпраздничный день время работы может быть сокращено на час. Банки будут работать до 17:00. В понедельник, 26 августа, банковские учреждения закрыты.

Всего в этом месяце будет 10 выходных дней и 21 - рабочий. Следующий дополнительный выходной порадует только в октябре - 14 числа День защитника Украины.

Август богат и на другие праздники, в первую очередь церковные, например православные отметят три спаса: Медовый - 14 числа, Яблочный - 19 августа и Ореховый - 29-го. А 28 августа празднуют Успение Богородицы. Но выходным ни один из этих дней не будет.

Напомним, что на 24 августа в Киеве анонсирован парад с участием президента Владимира Зеленского и военных. Мероприятие назвали Марш достоинства. Изначально, Зеленский заявил, что парада в этом году не будет, а деньги на его проведение пустят на премии военным. Однако позже у президента заявили, что парад все-таки будет, но в современном европейском формате, намекая на то, что масштабный вывод техники на улицы столицы, как при Петре Порошенко - это дань советской традиции.

Кроме этого с утра по всей стране пройдут возложения цветов к памятникам, а вечером в центре Киева обещают концерт.