Вокруг Белого дома в Вашингтоне начали строить новое ограждение, которое будет в два раза выше прежнего. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что на данный момент участок ограждения вдоль Пенсильвания-авеню, откуда открывается самый известный вид на Белый дом, закрыт сплошным строительным забором белого цвета.

Фото: tass.ru

Высота новой ограды увеличится вдвое - с двух до четырех метров. Ее построят с применением технологий обнаружения нарушителей и таким образом, чтобы на него было практически невозможно взобраться.

Завершить строительство планируют в 2021 году. При этом некоторые секции старой стены, которую полностью заменят новой, сохранят для истории и отправят в музей. В целом по внешнему виду новое ограждение не будет сильно отличаться от существующего, не считая высоты.

Разрешение на возведение по периметру Белого дома новой стены Секретная служба США получила от соответствующих федеральных властей в 2017 году. Намерения сделать более высокой ограду у вашингтонской резиденции президента США появились после серии громких инцидентов, связанных с несанкционированным проникновением посторонних на охраняемую территорию комплекса на Пенсильвания-авеню, 1600.

Напомним, в США подстрелили мужчину, проникшего на территорию Белого дома.

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