В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) определились с размерами финансирования политических партий в Украине в III квартале (мае-августе) 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Бюджетное финансирование получат шесть парламентских партий уходящего состава Рады: "Народный фронт" - 36,4 млн грн, "Европейская солидарность" - 35,8 млн грн, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 12,2 млн грн, "ВО "Батькивщина" - 9,3 млн грн (партия Юлии Тимошенко прошла в новую Раду, набрав 8,18% голосов - Прим.Ред.).

На "Объединение "Самопомощь" перечислят 32, 1 млн гривен, из которых 14,1 млн гривен - это средства по соблюдение предусмотренного законодательством полового принципа.

Действующий состав "Оппозиционного блока" получит средства, выделенные из госбюджета на финансирование уставной деятельности политической партии в размере 50% (за II и III кварталы) общего размера ежегодного государственного финансирования для политической партии - 30,9 млн грн.

Мы разбирались, как партии смогут жить за счет госказны после выборов. Государственное финансирование после начала работы нового состава парламента Украины получат не только представленные там партии, но и политсилы, набравшие свыше 2% голосов избирателей.

Отметим, что в НАПК нашли недостоверные данные в декларациях Кононенко и Филатова.