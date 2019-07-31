В селе Свято-Покровское Бахмутского района Донецкой области в результате дождей и грозового ветра отключилось электроснабжение насосной станции, которая обеспечивает водой около 11 тысяч потребителей. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"30 июля в с. Свято-Покровское Бахмутского района в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло отключение электроснабжения насосной станции, которая обеспечивает водоснабжение около 11 тысяч абонентов", - говорится в сообщении. Проведение ремонтных работ запланировали на сегодня, 31 июля.

Напомним, что Ссегодня утром, 31 июля, в 53 населенных пунктах страны нет электричества вследствие осложнения погодных условий.

Напомним, что четверть миллиона жителей Донбасса остались в середине июля без воды и света.

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