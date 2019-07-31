Донецк - Милан - Москва - Сан-Паулу. Лучший бомбардир в истории Шахтера покинул Спартак и перешел в Палмейрас
Экс-нападающий Шахтера Луис Адриано перешел из московского Спартака в бразильский Палмейрас из города Сан-Паулу. Об этом сообщает пресс-служба клуба. За нападающего заплатили 1 миллион евро. Луис Адриано в 32 года подписал контракт на четыре года.
За Спартак бразилец выступал с 2017 года, забив 26 голов в 74 матчах. До этого в Европе он защищал цвета Шахтера Милана.
Луис Адриано является лучшим бомбардиром в истории Шахтёра. На счету бразильца - 128 голов в 266 матчах за "горняков" в период с 2007 по 2015 годы. Ранее Спартак покинул еще один экс-игрок Шахтера - полузащитник Фернандо ушел в китайский Бейцзин Гоань.
Видео: youtube.com/FC Shakhtar Donetsk
Как сообщала "Страна", в Шахтере отметили полузащитника бразильского Палмейраса Артура Виктора Гимарайнса.
Напомним, что в "Динамо" представили новых игроков перед победным Суперкубком с "Шахтёром".