В среду, 31 июля, в киевских обменных пунктах и банках курс продажи доллара понизился до 24,95 грн, а покупки - до 24,79/24,70 грн. Об этом сообщает BIN.ua и корреспондент "Страны".

Так, по состоянию на 09:30 курс продажи доллара понизился на 19,29 копеек по сравнению с 30 июля, курс покупки - на 23,44 коп. - до 24,7956 грн за единицу валюты.

Фото: Cтрана

Средний курс покупки евро понизился на 16,56 коп. до 27,6200 грн за единицу евровалюты, курс продажи понизился на 19,29 коп. до 28,1659 за единицу евровалюты.

Напомним, банкиры считают, что в среду доллар может упасть ниже отметки в 25 гривен.

Также мы писали, что во вторник на межбанковском рынке Украины доллар упал почти до 25 гривен.