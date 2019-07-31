После вчерашнего скандала, когда журналиста "Страны" не пропустили на территорию отеля, где проходит тренинг депутатов "Слуги народа", вход на территорию гостиницы снова открыли для представителей прессы. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Вчера журналиста нашего издания не пустили не только в само здание отеля, а даже на территорию "Rixos Прикарпатье", где проходит обучение членов партии "Слуга народа". Охрана отеля аргументировала это тем, что получила соответствующее указание от пресс-службы партии. В пресс-службе "Стране" объяснили свое решение тем, что пресса, мол, "будет отвлекать депутатов от учёбы".

Впрочем, сегодня охрана гостиницы сообщила, что в пресс-службе партии "Слуга народа" передумали. Сегодня СМИ уже могут беспрепятственно пройти на территорию отеля.

Фото: Страна.ua

Сегодня идет третий день учебы будущих нардепов. Как сообщает корреспондент "Страны", перерывы между лекциями по просьбам депутатов продлили с 20-ти до 30-ти минут. Многие признаются, что им тяжело сидеть на лекциях по 12 часов.

В перерывах между лекциями депутаты прогуливаются по территории отеля.

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