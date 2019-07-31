Советник Владимира Зеленского Никита Потураев опять угодил в скандал.

На слете кандидатов от "Слуги народа" в Трускавце он заявил, что они - никто, и попали в Раду только благодаря партийному бренду.

В чем-то Потураев, конечно, прав - большинство новых лиц не прошли бы в парламент без "Слуги народа". Однако сказано это было в предельно циничной и грубой форме. Тем более, что далеко не все в списке "Слуги" - "никто".

Да и сам Никита Потураев не прошел бы в Раду без "Слуги народа". Поэтому куда корректнее было бы говорить "мы - никто".

В общем, крайне высокомерное обращение с однопартийцами показал соратник Зе вчера в Трускавце. Запись этого общения опубликовала "Страна".

А кто такой сам Никита Потураев?

В последнее время - автор множества скандальных заявлений от имени Зе-команды. В основном направленных против России и Донбасса. В стиле одиозных Фарион или Ницой.

Именно Потураев чаще всего торпедирует имидж Владимира Зеленского как миротворца. Который обещал если не реинтегрировать отколовшиеся территории, то хотя бы остановить войну и постепенно наладить мирное взаимодействие с соседями.

Вместо этого Потураев не исключает наступления украинской армии и предлагает называть Россию "Московией".

Как же Потураев оказался в обойме Зе-команды? "Страна" проследила биографию политтехнолога.

Работал на Коломойского и "оранжевых". Биография Потураева

Никита Потураев - 50-летний уроженец Днепропетровска. Там он получил диплом филолога и преподавателя английского языка. В Днепропетровском госуниверситете учился с Кириллом Вышинским (позже он стал руководителем РИА-Новости Украина), который был у Потураева свидетелем на свадьбе.

Позже, уже работая у Зеленского, политтехнолог назвал Вышинского, сидящего больше года в тюрьме без приговора, "предателем".

Уже в 90-е Потураев начал работать журналистом в местных СМИ. Но быстро приблизился к властным кругам.

Днепропетровск был "месторождением" украинской политической и олигархической элиты - от Леонида Кучмы до Павла Лазаренко и Юлии Тимошенко. Не говоря уже об Игоре Коломойском и Викторе Пинчуке.

На Тимошенко и работал Потураев. Он возглавил пресс-службу компании ЕЭСУ, которая качала газ из России в Украину.

Позже Никита Потураев начинает работать на вторую предвыборную кампанию Леонида Кучмы, где вел проект "Уличное ТВ". Оплачивал это телевидение зять второго президента, тоже днепропетровец Виктор Пинчук.

В 2000 году политтехнолог получает государственную должность - первый зампред Нацсовета по телерадиовещанию. Через пять лет переходит на работу в фонд Пинчука.

С этим олигархом был связан и проект "Озимое поколение", которые провалился на выборах в парламент, набрав чуть более 2% голосов. В "Поколение" входил блок партий, а его лицами были Инна Богословская, Валерий Хорошковский, Мыкола Вересень. Раскручивать партию помогал, помимо российских политтехнологов, Никита Потураев.

На избирательном витке 2009-2010 годов Потураев занимается пиаром партии Арсения Яценка "Фронт змін", которая позже объединилась с "Батькивщиной" Юлии Тимошенко. А после Майдана переродилась в "Народный фронт".

В 2010-11 годах Потураев качнулся в сторону победивших регионалов и стал советником главы Крымского Совмина Василия Джарты. Позже был советником главы Днепропетровского облсовета Евгения Удода (также регионала) и работал в управлении коммуникаций и связей с общественностью в Министерстве инфраструктуры.

В 2015 году Потураев был одним из политтехнологов партии "Укроп" - проекта Игоря Коломойского.

А в 2019 году Потураев занялся раскруткой партии Владимира Зеленского.

Взгляды Потураева

Уже по спектру работодателей видно, что Никита Потурев готов демонстрировать лояльность как "оранжевым", так и "бело-голубым".

Правда, после Майдана политтехнолог начал больше высказываться на темы войны, России и Донбасса.

Впрочем, сами протесты 2014 года Потураев встретил даже с неким скепсисом.

Приветствуя сам факт восстания против "преступной власти", политтехнолог считал, что без внятной экономической повестки, которую должен выдвинуть Майдан, ситуация в итоге может стать только хуже. А украинский народ может даже сойти с исторической сцены.

"Есть реальная опасность того, что все политики – как те, что стремятся сохранить власть, так и те, кто намерен ее приобрести – окончательно угробят бизнес и экономику. А с ними – и страну.

Что ж дальше? Дальше – тишина. Народ безмолвствует, и покидает историческую сцену", - предрекал Потураев в январе 2014 года.

Судя по событиям, которые произошли позднее - пиарщик оказался не так уж и неправ.

Однако с началом крымских событий и войны на Донбассе Никита Потураев вливается в мейнстрим. И превращается в профессионально борца с "русским миром".

В своих постах 2014 года будущий советник Зеленского называет Россию фашистским государством, желает смерти Путину, УПЦ – "бесо-патриархатом" и даже предлагает воссоздать Речь Посполитую в противовес России.

РФ он предлагает "отбросить в каменный век". А сепаратистам - рубить головы и сажать на кол.

Также накануне Дня независимости в 2014 году Потураев откровенно "топил" за военный парад. Интересно, что его новый шеф - Владимир Зеленский - сначала решил парад в этом году не проводить. Но потом все же изменил свое мнение - и теперь он пойдет по Киеву впереди колонны военных.

Не исключено, что по совету Никиты Потураева, который пять лет назад требовал парада - правда, с пленными из "ДНР".

Также известный политтехнолог и медиаменеджер изъявлял желание расстрелять гостей студии ток-шоу Савика Шустера.

Также Потураев в разгар событий на Донбассе и в Крыму завел счетчик, сколько дней осталось до смерти Владимира Путина.

В одном из постов Потураев намекнул, что Россию в итоге поглотит Китай. Об этом он повторился и совсем недавно, будучи уже членом Зе-команды.

Прихожан УПЦ на Донбассе пиарщик Зеленского называл "курицами с иконами московско-бесовского патриархата".

Скандальные заявления Потураева в рядах Зе-команды

Уже работая на Зеленского, Никита Потураев высказывался так, будто состоит в партии "Народный фронт". Он делает жесткие заявления, предрекает наступление Украины на Донбассе и планирует усилить органы, которые могут кошмарить СМИ.

Причем, судя по тону, Потураев видит себя в роли гуру и для всей фракции "Слуга народа".

В Трускавце, где сейчас проходит обучение будущих депутатов Верховной Рады, Потураев выступил как "представитель идеологической группы". Он и объяснил нардепам их место в партии и парламенте.

"Вы здесь оказались потому, что избиратель искал людей политической партии "Слуга народа". И ему было все равно, какая фамилия будет указана в этой строке. Эти выборы выиграл Владимир Александрович Зеленский. Все вы - политически никто. Я хочу, чтобы это каждый услышал. Вы субъекты в жизни, но политическими субъектами вы не являетесь", - заявил Потураев.

По словам источника "Страны" в "Слуге народа", выступление Потураева вызвало не самую лучшую реакцию среди будущих депутатов.

"Многие, мягко говоря, ох@ли и первое, что начали уточнять, а кто такой вообще Потураев, который говорит, что мы никто? Когда мы услышали заявление Потураева, многие депутаты, особенно мажоритарщики, почувствовали себя оскорбленными. А какая может быть реакция у взрослых людей? Там же не только студенты сидят, но и взрослые зрелые люди, которые таких как Потураев на работу в приличное место не возьмут", - рассказал источник "Страны", присутствующий на лекции.

В начале июля Потураев предложил называть Российскую Федерацию Московией, а украинский язык переименовать в русский. Такие идеи он высказал в интервью каналу Ukrlife.TV.

Такая мысль пришла Потураеву в связи с якобы назревшей необходимостью перестать жить в чужих дискурсах. "Можем вообще на своих картах начать называть их [Россию] Московия. Что нам мешает? Это символические действия, которые меняют дискурс. Мы можем вечно жить в чужих дискурсах. А должны создавать свои. Эта страна долгое время называлась по-другому: Московия, Татария. Они хотят вернуться к истокам — давайте мы им поможем", - заявил советник Зеленского.

Потураев также высказал убеждение, что по сути Россия - это "временно неподконтрольные Китайской Республике территории". А затем выдвинул второе свежее предложение - о переименовании украинского и русского языков.

"Украинский русский" язык совсем другой. Мы должны его переименовать. И сказать, что у нас русский язык, а там [в России] - российский", - сказал чиновник.

10 июля Потураев заявил, что не исключает, что президент Владимир Зеленский может отдать армии приказ наступать на Донбассе. Об этом он сказал в интервью "Цензору".

"Владимир Зеленский – человек очень решительный. Если будет необходимо, он даст приказ о всеобщей мобилизации, о том, чтобы защищаться до конца, держаться за каждую пядь земли – да. Для него, конечно, человеческая жизнь очень много значит. Но есть вещи, которые стоят больше", – сказал советник.

Он также добавил, что может сложиться и другая ситуация, при которой Зеленский отправит ВСУ в наступление.

"Если будет ситуация, при которой будет необходимо двинуться вперед и будет необходимо отдать такой приказ – он его отдаст", – заявил Потураев.

Советник Зеленского также известен своими планами вмешиваться в работу СМИ.

Во второй половине июля Потураев заявил в интервью изданию theБабель, что команда президента Владимира Зеленского планирует создать комитет, который будет заниматься информационной безопасностью и борьбой с пропагандой.

"Во-первых, нужно обеспечить прозрачность собственности и понимать, за какие деньги СМИ купили. Во-вторых, нужно проводить публичный ежегодный экономический аудит. В-третьих, должна быть независимая редакционная политика в новостях. Для этого мы можем обязать компании предоставлять договор с владельцем о его невмешательстве в редакционную политику", - сказал он.

По мнению Потураева, Госкомтелерадио – это изживший себя орган, который достался стране от УССР. Его нужно ликвидировать, а функции передать в реформированный Нацсовет, считает политик. "Нацсовет нужно сделать более независимым – формировать его не на основе разных квот, а с помощью независимой конкурсной комиссии. Состав Нацсовета нужно увеличить на одного человека, потому что 8 членов – это возможность заблокировать любое решение. Изменив его, можно изменить и название, – например, Национальный совет по СМИ", - рассказал Потураев.