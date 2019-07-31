Мэр Киева Виталий Кличко после скандала с командой президента Владимира Зеленского улетел в Нью-Йорк и встретился там с адвокатом президента Дональда Трампа, бывшим мэром Руди Джулиани.

Об этом Кличко написал в Facebook.

"По приглашению моего старого друга и одного из самых авторитетных мэров мира Руди Джулиани встретился с ним в Нью-Йорке. Обсудили ситуацию в Украине, перспективы дальнейшего сотрудничества США и Украины", - отметил Кличко. Оба мэра также обсудили развитие местного самоуправления. "Договорились, что в следующий раз встречаемся с Руди в Киеве", - подчеркнул Виталий Кличко.

Он выложил фото с Джулиани за столом, на котором красуется русская матрешка.

Фото: facebook.com

Конфликт Виталия Кличко с Офисом нового президента вчера получил продолжение. Глава Офиса Андрей Богдан вчера предложил мэру самому уйти в отставку и пригрозил уголовными делами.

У Зеленского сейчас пытаются уволить Кличко с должности председателя КГГА, который назначется президентом - правда, по представлению правительства.

При этом Кабмин вчера отменил свое заседание, где должны были рассмотреть вопрос увольнения Кличко.

Напомним, что Джулиани ранее резко выступал против людей из окружения Игоря Коломойского, которые вошли в администрацию Зеленского. Речь прежде всего об Андрее Богдане, который был адвокатом Коломойского. Возможно, именно с этим и связана американская поездка Кличко, под которым зашаталось кресло.