В Шанхае раньше срока завершился последний официальный раунд китайско-американских торговых переговоров. Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает "Интерфакс".

Американскую делегацию возглавляли торговый представитель Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин; китайскую - вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Накануне стороны провели неформальный ужин в шанхайском отеле Fairmont Peace Hotel. По словам источников, в беседах за ужином торговые вопросы не поднимались.

А президент США Дональд Трамп во вторник, 30 июля, вновь раскритиковал КНР за то, что китайцы по-прежнему не хотят покупать американскую сельскохозяйственную продукцию и продолжают "обдирать" США. Он также предположил, что Пекин ждет, что в 2020 году Трамп не будет переизбран на пост президента, что облегчит подписание нового торгового соглашения между двумя странами на невыгодных для Штатов условиях.

Предыдущий раунд переговоров прошел в Вашингтоне в мае и завершился безрезультатно. Трамп тогда обвинил Пекин в том, что тот пытался внести изменения в уже практически готовое соглашение.

Напомним, 10 июля США и Китай официально возобновили переговоры по торговле.

Также мы писали, что, по мнению американского президента Дональда Трампа, США и Китай должны заключить торговое соглашение - рано или поздно.