В Херсонской области банда ограбила частного предпринимателя. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

Отмечается, что в одном из населенных пунктов Херсонской области группа неизвестных лиц в масках через открытое окно попала в дом частного предпринимателя. Мужчину вместе с семьей избили и связали. Пострадавшего пытали нагретым утюгом и ранили ножом. У предпринимателя украли более полумиллиона гривен, золотые украшения и автомобиль.

Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой).

Напомним, что в Херсоне всю ночь искали взрывчатку в 3 портах, 7 ТРЦ и аэровокзале.

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