Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого в сокрытии преступления по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского, срок меры пресечения которому недавно истек. Об этом пишет "Следствие.Инфо".

Обвинительный акт в отношении Павловского передан в суд, готовится первое заседание. По словам пресс-секретаря ГПУ Андрея Лысенко, срок меры пресечения Павловскому истек 26 июня, после этого его не продолжали. В ГПУ полагают, что в этом нет необходимости, ведь обвинительный акт уже передали в суд.

Напомним, 31 июля 2018 года советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк возле подъезда облили серной кислотой. В начале ноября на 34-м году жизни пострадавшая умерла.

6 июня в Покровском райсуде Днепропетровской области утвердили сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Сначала их обвиняли в убийстве, но в ходе расследования сменили обвинение на причинение тяжких телесных повреждений.

Также мы писали, что в апреле следствие изменило подозрение Владиславу Мангеру с заказного убийства Екатерины Гандзюк на заказ избиения.

А в июле Генеральная прокуратура Украины остановила досудебное расследование в отношении подозреваемых в организации нападения на Екатерину Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина - потому, что Алексей Левин находится в розыске. Дескать, с ним пока нет возможности проводить следственные действия в Украине.